درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3 سبتمبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط بحسب خبراء الأرصاد الجوية، فستكون حركة الأمواج بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر الأحمر فستكون حالته معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على كل محافظات ومدن مصر، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية:







الصغرى العظمى



القاهرة 24 35



وسط الدلتا 23 35



الإسكندرية 25 29



بلطيم 25 30



مطرح 21 29



السلوم 20 30



سيوة 21 34



بروسعيد 25 31



دمياط 24 31



العريش 23 32



رفح 22 31



الإسماعيلية 22 35



السويس 23 36



رأس سدر 24 36



نخل 21 34



نويبع 27 36



طابا 19 35



كارتين 17 33



الطور 26 31



شرم الشيخ 28 36



الغردقة 26 36



مرسى علم 28 35



الفيوم 23 35



بنى سويف 23 35



المنيا 23 36



أسيوط 22 36



سوهاج 26 37



قنا 25 38



الأقصر 24 39



أسوان 25 39



أبو سمبل 25 37



الوادى الجديد 25 38



شلاتين 27 37



أبو رماد 27 36



رأس حدربة 28 35



حلايب 30 34

