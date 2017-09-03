ريهام صلاح تلجأ لأمريكا لإستكمال مسيرتها

ريهام صلاح مصممة الأزياء

كتب-ماهرأبوالفضل:



لجأت ريهام صلاح مصممة الأزياء وخبيرة "البروتين" الي الولايات المتحدة الامريكية لاستكمال مسيرتها في عالم الازياء.



قالت ريهام صلاح،أنها تركت سنوات من العمل والأجتهاد داخل مصر لبدء حياة جديدة داخل أمريكا لأكمال مسيره عملي في الأزياء وعناية الشعر بالبروتين ,فقد تخرجت من كليه حقوق أنجليزى ولكن هذا لم يعيق رغبتي يوما بالاجتهاد والتميز في مجالي الأزياء والبروتين , فالعمل في المجالين يعني الجمال والأهتمام بكل تفصيلة واعطاءها حقها لتخرج كما أريد وترضي عملائي, فهي هواياتي الذي أجتهد واتميز فيها للوصول للنجاح كما ينبغي.



وأشارت الي أن الإنسان في حياته هو الشّعور بالنّجاح في كلّ ما يعمل، فالنّجاح هو حصيلة الإجتهاد والقيام بكل ما هو مكلّف به بمهارة، وهو الإنجاز وهو ما يعزّز ثقة الشّخص بنفسه في الحياة.



ولفتت الي أن النّجاح في العمل أو في الدّراسة أو في إنجاز وتحمّل كل مسؤوليّة تقع على عاتق الأنسان ، كل هذه الأمور تدلّ عليها أشياء عديدة تعدّ مقياساً لنجاحك وهي: إنجاز كل ما هو مطلوب منك على أكمل وجه وبكل حرفيةٍ ممكنة فإنّ القدرة على الإنجاز دليل على النّجاح. ثناء الآخرين على أعمالك وعلى كلّ ما تقوم به هو دليل على نجاحك وتقدمك. الإنسان النّاجح يحرص على مساعدة الآخرين دائماً ويبتعد عن أيّ حقدٍ على الآخر فنجاحه كافي لأن يكون مميزاً. القدرة على إيجاد حلول لجميع المشكلات وبسلاسة هي دليل على أنّك إنسان ناجح ومتحمّل للمسؤوليّات.



وأوضحت الي أن معرفة الإنسان لأهدافه وتحديدها وتحقيقها فيما بعد بكل الوسائل والسّبل دليل على النجاح ، وأنه شخص محقّق لأهدافه التي عزم عليها. حبّك لعملك الذي تقوم به والشّعور بأنّه سعادة بالنسبة لك هذا دليل على أنّك نجحت فالتأقلم مع العمل هو دليل النجاح.





