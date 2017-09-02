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نقل وملاحة
الخطوط السعودية تنهي استعدادتها لعودة الحجاج
السبت 02 سبتمبر 2017 10:58 م
الحجاج
أخر الأخبار
الحجاج
وكالات:
أنهت الخطوط السعودية جاهزيتها لبدء خطتها التشغيلية لمرحلة عودة الحجاج إلى بلدانهم، اعتبارًا من الاثنين المقبل.
وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، جاهزية المملكة لتفويج الحجاج، وتنظيم مغادرتهم إلى بلدانهم، بعد إتمام منسك الحج وفق الخطة التشغيلية.
وأشار "الجاسر" إلى أن الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية لضيوفها من حجاج بيت الله الحرام تأتي ضمن جهود كافة مؤسسات الدولة التي بُذلت وتُبذل للعناية بضيوف الرحمن، وتوفير الراحة لهم ليؤدوا نسكهم بيسر وطمأنينة بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة "، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.
وأضاف: "الخطوط السعودية بكافة شركاتها وقطاعاتها على أهبة الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن إلى أكثر من 100 وجهة داخلية ودولية، بعد نجاح المرحلة الأولى من الخطة لنقل الحجاج في رحلات القدوم حيث تم نقل أكثر من 470 ألف حاج بزيادة تبلغ نسبتها 40%، عن عدد الحجاج الذين تم نقلهم في حج العام الماضي.
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