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رياضة
المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعداد لمواجهة أوغندا
السبت 02 سبتمبر 2017 10:31 م
منتخب مصر يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لأوغندا
أخر الأخبار
منتخب مصر يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لأوغندا
وكالات:
يواصل المنتخب الوطني استعداداته الجادة لمباراته أمام المنتخب الأوغندي والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018.
واستمر مران الفريق لمدة ساعة ونصف حيث انطلق في الساعة السابعة وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت معظم اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الماضي والثانية ضمت باقي أفراد الفريق.
وأدى رباعي حراس المرمي مرانا قويا ووضح إصرار اللاعبين على تعويض نتيجة المباراة الماضية والعودة لصدارة المجموعة.
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