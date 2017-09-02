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اقتصاد وأسواق
مهرجان أهلا بالعيد يستقبل المصنعين ببورسعيد غدا
السبت 02 سبتمبر 2017 09:24 م
منتجات غذائية
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منتجات غذائية
أمانى العزازى
تنظم مؤسسة صنع في مصر، غدا الأحد، ثالث أيام عيد الأضحي المبارك مهرجانها العاشر، بمشاركة ٦٠ عارضا وعارضة من أصحاب المشروعات الصغيرة وصناعات الهاند ميد؛ لتشجيع المنتج المصري، وتنشيط السياحة، تحت عنوان " أهلا
بالعيد " وذلك بمقر أول منتجع سياحي متكامل في محافظة بورسعيد "ستايل سكوير" وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
ويستمر المهرجان لمدة يومين على التوالي ثالث ورابع أيام عيد الأضحي المبارك، وسيبدأ من الساعة 12 ظهرا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.
وقالت مؤسسة صنع في مصر في بيان صحفي لها أصدرته اليوم بأن المهرجان سيتضمن كافة المشغولات اليدوية والصناعات المصرية من أحذية، وحقائب، وملابس، وإكسسوارات، وتحف، وصناعات خشبية وبلاستيكية، ومستحضرات تجميل طبيعية، بجانب الأدوات المدرسية.
ولفتت المؤسسة بأن جميع المعروضات سيتم طرحها بخصومات كبيرة بمناسبة العيد ولمن سيشارك لأول مرة في المهرجان، بهدف تشجيع المواطن البورسعيدي على شراء المنتج المصري وصناعات الهاند ميد.
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