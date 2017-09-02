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سيـــاســة
أمريكا تدرس احتمالات التعامل مع كوريا الشمالية
السبت 02 سبتمبر 2017 09:03 م
كوريا الشمالية
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كوريا الشمالية
وكالات:
أكد البيت الأبيض الأمريكي، أن الولايات المتحدة تأخذ تهديد كوريا الشمالية على محمل الجد إلى أقصى حد، وأنه يتم النظر في جميع الخيارات لحل المشكلة.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن سارا ساندرس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قولها خلال مؤتمر صحفي: "نحن نأخذ كوريا الشمالية على محمل الجد إلى أقصى حد، وجميع خيارات (حل المشكلة) موجودة على الطاولة".
وكانت كوريا الشمالية، أعلنت في ليلة الـ29 من أغسطس الماضي، أنها أطلقت صاروخا عبر فوق أراضي اليابان، وقالت إنه كان باليستيا متوسط المدى ومن طراز "هواسونغ-12".
وقطع الصاروخ حوالي 2700 كم، عابرا الأجواء فوق رأس إريمو بجنوب جزيرة هوكايدو اليابانية، قبل أن يسقط.
وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن الصاروخ الكوري الشمالي انشطر إلى 3 أجزاء وسقط قريبا من المياه اليابانية، مشيرة إلى أنه سقط على بعد 1180 كم شرقي منطقة إريمو.
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