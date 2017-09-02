الصحة تضع خطة للوقاية من الأمراض الوبائية خلال العيد

أحمد عماد الدين راضى 1

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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، إعداد خطة للوقاية من الأمراض المعدية والوبائية يتم تنفيذها خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الخطة تضمنت اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية منها إعداد غرف عمليات للطوارئ الوقائية بجميع المحافظات، وكذلك بكل إدارة صحية مع تحديد الافراد القائمين بهذا العمل ومسئولية كل منهم وعقد اجتماعات مع المسئولين وقيادات القطاع الصحى وفريق التصدى السريع بالمحافظة، ومع العاملين بالحقل الصحى من أطباء وممرضات ومراقبى أوبئة وفنيين صحيين وغيرهم بجميع المستشفيات والادارت الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظات وذلك لتوعيتهم بأهمية اليقظة التامة للاكتشاف المبكر لاى زيادة للامراض المعدية للحالات المشتبه إكلينيكيا أو وبائيا والتعامل معها.



وشدد وزير الصحة والسكان، على تكثيف وتشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات التى يتداولها الباعة الجائلين وكذلك العربات والأوعية والصناديق التى يستعملونها لبيع الأغذية والمشروبات من خلال تنظيم حملات مفاجئة فى أوقات مختلفة دورية حتى تتم الرقابة على الوجه الأكمل للتأكد من الاشتراطات الواجب توافرها فى المشتغلين بتداول الأغذية والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.



ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الخطة الوقائية تتضمن أيضا تكثيف قياس نسبة الكلور المتبقى فى نهاية الشبكات بما لايقل عن 0.5 جزء فى المليون فى جميع الأوقات مع أخذ عينات من الطرد بصفة دورية ومكثفة لفحصها بكتريولوجيا خاصة فى المناطق الشعبية ومن الحنفيات المجانية والمطاعم والمقاهى والمستشفيات والمنازل.