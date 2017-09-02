إجلاء للسكان إثر حرائق لوس أنجلوس

حريق

سكاي نيوز عربية



اندلع حريق غابات في منطقة سكنية شمال غربي لوس أنجلوس ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة السبت، مما أرغم سكان منطقة مجاورة على الإجلاء حيث هددت الحرائق المنازل.



وقالت إدارة إطفاء الحرائق في تحذير إن مسؤولي إطفاء فيبوربانك أمروا سكان نحو 200 منزل بالمغادرة على الفور جراء الحريق الذي أطلق عليها اسم (لا تونا فاير).



وأضافت أنها غير قادرة على التكهن بجميع المناطق المعرضة للخطر لأن اتجاه النيران غير منتظم بسبب قوة الرياح.



وأعلن مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا في المنطقة حتى مساء السبت مع توقعات بارتفاع درجة الحرارة على 37.8 درجة مئوية مع هبوب رياح عاتية وانخفاض نسبة الرطوبة.



وأعلن حاكم كاليفورنيا جيري براون الطوارئ الجمعة لتخصيص موارد إضافية لمكافحة النيران.



وقال ممثل الادعاء في المقاطعة، مايكل رامزي، إن الرجل الذي أشعل النار في المخيم مثل أمام المحكمة أمس ووجهت له تهمة إشعال حريق بشكل متعمد.



