الصحة تؤكد عدم تسجيل أى أمراض وبائية بين الحجاج المصريين

الحجاج

أونا



أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى، اليوم السبت، عدم اكتشاف أي أمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذى أجراه الوزير بالدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج الطبية للاطمئنان على كل الحجاج المصريين خاصة المرضى المحتجزين بمستشفيات المملكة بعد انتهاء يوم عرفة وأول أيام العيد.



يذكر أنه يوجد 53 حاجا في مستشفيات المشاعر يتلقون العلاج اللازم إثر تعرضهم للإرهاق والإجهاد الحراري ونزلات البرد، وارتفاع سكر الدم والضغط, بالإضافة إلى حجز 10 حالات بمستشفيات مكة المكرمة.



