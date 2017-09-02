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الطقس مائل للحرارة على الوجه البحري غدا
السبت 02 سبتمبر 2017 02:42 م
حالة الطقس
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حالة الطقس
المال - خاص:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، أما حالة البحر الأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، أما الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
وسط الدلتا 23 35
الإسكندرية 25 29
بلطيم 25 30
مطروح 21 29
السلوم 20 30
سيوة 21 34
بورسعيد 25 31
دمياط 24 31
العريش 23 32
رفح 22 31
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 36
رأس سدر 24 36
نخل 21 34
نويبع 27 36
طابا 19 35
كارتين 17 33
الطور 26 31
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 35
بني سويف 23 35
المنيا 23 36
أسيوط 22 36
سوهاج 26 37
قنا 25 38
الأقصر 24 39
أسوان 25 39
أبوسمبل 25 37
الوادي الجديد 25 38
شلاتين 27 37
أبورماد 27 36
رأس حدربة 28 35
حلايب 30 34
حالة الطقس
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