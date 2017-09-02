مطار القاهرة: لا صحة لانقطاع الكهرباء وحركة العمل طبيعية

مطارات القاهرة

أونا



نفي مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوى، ما نشر في بعض المواقع الإخبارية عن انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة لعدة ساعات، خاصة عن بعض المباني خارج الدائرة الجمركية بسبب انصهار الكابل الرئيسي الذي يغذي عدة مناطق.



وأضاف المصدر في بيان رسمي للشركة، ان هذا الكلام عار تماما من الصحة، والكهرباء تعمل بشكل طبيعي بالمباني التابعة للشركة.



وطالب المصدر المواقع الإلكترونية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أخبار غير دقيقة، والتي تؤثر سلبا على سير العمل بالمرافق الحيوية.



