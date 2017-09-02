EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
مطار القاهرة: لا صحة لانقطاع الكهرباء وحركة العمل طبيعية
السبت 02 سبتمبر 2017 02:40 م
مطارات القاهرة
أخر الأخبار
مطارات القاهرة
أونا
نفي مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوى، ما نشر في بعض المواقع الإخبارية عن انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة لعدة ساعات، خاصة عن بعض المباني خارج الدائرة الجمركية بسبب انصهار الكابل الرئيسي الذي يغذي عدة مناطق.
وأضاف المصدر في بيان رسمي للشركة، ان هذا الكلام عار تماما من الصحة، والكهرباء تعمل بشكل طبيعي بالمباني التابعة للشركة.
وطالب المصدر المواقع الإلكترونية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أخبار غير دقيقة، والتي تؤثر سلبا على سير العمل بالمرافق الحيوية.
الكهرباء
مطار القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا