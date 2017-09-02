الحنطور يتصدر وسائل النقل ببورسعيد ثانى أيام الأضحى

الحناطير ببورسعيد

أمانى العزازي



وجد أصحاب الحناطير فى عيد الأضحى فرصة جيدة للعمل والرزق الذى تاثر بشكل ملحوظ بعد تراجع حركة السفن السياحيه القادمه لميناء بورسعيد الغربى السياحى منذ عام ٢٠١١ وحتى الان وان شهدت الحركه مؤخرا نوعا من التحسن النسبي.



ونقل اصحاب الحناطير اماكن تواجدهم من امام الممشي السياحى المعروف برصيف ديليسبس الى الميادين المواجهه للقري السياحيه وفنادق الخمس نجوم المنتشره بمحاذاة شاطئ بورسعيد.



فيما فضل البعض الانتقال الى بعض الاماكن الشعبيه المعروفه بحارات العيد للعمل كوسيلة انتقال ترفيهيه للاطفال الذين يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصه.



وقال عصام عبد المقصود نقيب البمبوطية إن اصحاب الحناطير يعانون ضيق الرزق مثلهم مثل البمبوطيه وهم من الفئات التى تاثرت بشكل ملحوظ بتراجع قدوم السفن السياحيه لبورسعيد نظرا للظروف الامنيه التى كانت تمر بها البلاد.



وقال مصطفى الصياد تاجر بضائع شرقيه ان هناك الكثير من الانشطه المرتبطه بقدوم السياح تأثرت بالكساد واتجه بعضهم لمزاولة انشطه اخرى.



من ناحيه اخرى قال احمد فريد صاحب حنطور ان قلة الرزق دفعت زملاءه للعمل فى مهن اخرى ويجد اكثرهم العيد فرصه طيبه للرزق.



يذكر ان أصل كلمة حنطور من اللغة القبطية القديمة وتعنى حان هطور - حان(هان) أداة جمع نكرة، هطور جمع هطو بمعنى حصان، أي تعنى أحصنة أو خيل وعربية حنطور تعنى عربة تجر بواسطة حصان.





