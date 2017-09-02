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طاقة
الكهرباء : 8200 ميجاوات زيادة احتياطية
السبت 02 سبتمبر 2017 01:53 م
مرصد الكهرباء
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مرصد الكهرباء
وكالات:
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت، قدرها 8200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفا ميجاوات و300 ميجاوات مقابل 24 ألفا و700 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و71 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة و20 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، إذ أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
الكهرباء
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