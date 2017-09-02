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اقتصاد وأسواق
شركة إنجليزية تروج للصناعات الهندسية المصرية
السبت 02 سبتمبر 2017 01:38 م
غرفة الصناعات الهندسية
أخر الأخبار
غرفة الصناعات الهندسية
وكالات
كشف بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "إنفورميشن" الإنجليزية - وهي إحدى الشركات الرائدة لتنظيم المعارض حول العالم - لتقديم الخدمات للغرفة.
وأوضح - في تصريحات صحفية اليوم السبت - أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم الشركة بتقديم جميع الخدمات الخاصة بالمعارض من مقترحات وأفكار ومعلومات للغرفة بكافة شعبها، منوها بأن التعاون مع مثل هذه الشركات سيعمل على توافر الأفكار والرؤى والتي تساهم في تبادل الخبرات الفنية، مما يساعد على الترويج للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا ويدفع عجلة الإنتاج المحلي.
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