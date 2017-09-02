خط ساخن لتلقى استغاثات تعطل السيارات بالطرق السريعة

مجدى عبد الغفار 3

أونا



أكد اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة، ومضاعفة سيارات الإغاثة، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.



وقال اللواء الأشقر فى تصريحات اليوم السبت، إنه على المواطنين فى حالة التعرض لأى أعطال على الطرق، الاتصال برقم الإغاثة العاجلة على الفور؛ وذلك على الرقم (01221110000).



وأضاف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تم تزويد الطرق السريعة بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية؛ لملاحظة الحالة الأمنية على مدار الـ24ساعة، إضافة إلى توزيع كتبيات قواعد وآداب المرور على المواطنين على الطرق السريعة والصحراوية، وكذلك بالميادين والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن.



ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتشديد الحملات المرورية، خاصة الرادار، وضبط مخالفات السير عكس الاتجاه، والكشف عن الاطارات، والكشف عن متعاطي المخدرات؛ للحد من الحوادث علي الطرق السريعة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.