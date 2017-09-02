ضبط كمية من الكوكايين مع راكب برازيلي بمطار القاهرة

شحنة كوكايين

أونا



أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي فجر اليوم السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين ، مع راكب برازيلي الجنسية، اخفاها داخل حقائبه في اكياس كربون سوداء، لتضليل رج الجمارك والعبور بالمضبوطات وتسليمها لتجار المخدرات.



صرحت مصادر جمركية بالمطار، بأنه اثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، اشتبه جمعه ابراهيم مأمور الجمرك في راكب برازيلي الجنسية ، ظهرت عليه علامات القلق والارتباك ، بتفتيش أمتعته الراكب عثر علي كمية من مخدر الكوكايين بين طيات ملابسه، تم تشكيل لجنه جمركية ضمت كل من رافت وهيب وأحمد عبدالرحمن ومحمد نبيل ومحمد الشباسي ورفعت صدقي ، لتفتيش أمتعته الراكب وعثرت علي كميات كبيرة من مخدر الكوكايين.



أمر جمال تركي مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط للراكب، بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة ، وسامي عبدالرحمن رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، وعرض الراكب علي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



