الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 10 أشهر

الذهب

وكالات



ارتفع الذهب لأعلى مستوياته في نحو عشرة أشهر أمس الجمعة، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في أغسطس الماضى، لكنه قلص مكاسبه حين استبعد المستثمرون أن تغير هذه البيانات آفاق رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



وسجلت أسعار البلاديوم الفورية أكبر مكاسبها اليومية منذ مارس 2016 وبلغت أعلى مستوى لها في 16 عاما ونصف العام بعدما أعلنت بعض شركات صناعة السيارات الأمريكية عن مبيعات أفضل من المتوقع في أغسطس، وفي ظل الطلب المتوقع من هيوستون بعد الإعصار "هارفي" لاستبدال المركبات المتضررة من الفيضانات.



وبحلول الساعة 1759 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1324.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ 1328.80 دولار وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر، ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 2.6 %.



وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 % لتبلغ عند التسوية 1330.40 دولار للأوقية، وستغلق أسواق عقود المعادن الآجلة الأمريكية مبكرا يوم الإثنين بمناسبة عطلة عيد العمال بالولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ أكثر من المتوقع لكن وتيرة النمو ربما تكون أكثر من كافية لأن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خطة لبدء تقليص محفظة السندات الضخمة.



ونزل مؤشر الدولار وعائد السندات كثيرا في البداية عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، لكنهما تحولا للارتفاع.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 5.2 % إلى 982 دولارا للأوقية، مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير 2001.





وصعد البلاتين 1.1 % إلى 1006 دولارات للأوقية بعدما ارتفع لأعلى مستوى في ستة أشهر عند 1009 دولارات للأوقية.



وزادت الفضة 0.6 % إلى 17.67 دولار للأوقية، بعد أن صعدت لأعلى مستوى لها منذ أوائل يونيو عند 17.75 دولار للأوقية.