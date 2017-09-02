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عقـــارات
بدء تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج 17 سبتمبر
السبت 02 سبتمبر 2017 11:40 ص
مدبولي في مشروع بيت الوطن
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مدبولي في مشروع بيت الوطن
أونا
صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم البدء في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع “بيت الوطن”للمصريين بالخارج، بمناطق الحي الأول، وباقي مجاورات الحي الثاني، وبعض مجاورات الأحياء: الثالث والرابع والسابع، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/9/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 18/1/2018، موضحاً أنه يجب إحضار أصل إخطار الحجز، وسداد القسط الأول.
وقال: سيتم تسليم قطع أراضى الحي الأول بالمنطقة (A)، من 1 : 45، يوم الأحد 17/9/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الثلاثاء 19/9/2017، والقطع من 91 : 126، يوم الخميس 21/9/2017، وقطع أراضي المنطقة (B)، من 1 : 45، يوم الأحد 24/9/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الثلاثاء 26/9/2017، والقطع من 91 : 123، يوم الخميس 28/9/2017، وقطع أراضي المنطقة (C)، من 1 : 45، يوم الخميس 19/10/2017، والقطع من 46 : 87، يوم الأحد 22/10/2017، وقطع أراضي المنطقة (D)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 24/10/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 26/10/2017، والقطع من 91 : 144، يوم الأحد 29/10/2017، وقطع أراضي المنطقة (E)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 31/10/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 2/11/2017، والقطع من 91 : 156، يوم الأحد 5/11/2017، وقطع أراضي المنطقة (F)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 7/11/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 9/11/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 12/11/2017، والقطع من 136 : 177، يوم الثلاثاء 14/11/2017، وقطع أراضي المنطقة (H)، من 1 : 45، يوم الخميس 16/11/2017، والقطع من 46 : 94، يوم الأحد 19/11/2017، وقطع أراضي المنطقة (I)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 21/11/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 23/11/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 26/11/2017، والقطع من 136 : 156، يوم الثلاثاء 28/11/2017، وقطع أراضي المنطقة (G)، من 1 : 45، يوم الخميس 30/11/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 3/12/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الثلاثاء 5/12/2017، والقطع من 136 : 180، يوم الخميس 7/12/2017، والقطع من 181 : 244، يوم الأحد 10/12/2017، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 12/12/2017، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الأول.
وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضى الحي الثاني بالمنطقة (I)، من 1 : 45، يوم الأحد 21/1/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الثلاثاء 23/1/2018، والقطع من 91 : 141، يوم الأحد 28/1/2018، وقطع أراضي المنطقة (E)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 30/1/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 1/2/2018، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 4/2/2018، والقطع من 136 : 182، يوم الثلاثاء 6/2/2018، وقطع أراضي المنطقة (K)، من 1 : 30، يوم الخميس 8/2/2018، والقطع من 31 : 62، يوم الأحد 11/2/2018، وقطع أراضي المنطقة (F)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 13/2/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 15/2/2018، والقطع 91 : 135، يوم الأحد 18/2/2018، والقطع من 136 : 190، يوم الثلاثاء 20/2/2018، وقطع أراضي المنطقة (D)، من 1 : 45، يوم الخميس 22/2/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 25/2/2018، والقطع من 91 : 118، يوم الثلاثاء 27/2/2018، وقطع أراضي المنطقة (H)، من 1 : 45، يوم الخميس 1/3/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 4/3/2018، والقطع من 91 : 135، يوم الثلاثاء 6/3/2018، والقطع من 136 : 180، يوم الخميس 8/3/2018، والقطع من 181 : 239، يوم الأحد 11/3/2018، موضحاً أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 13/3/2018، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الثاني.
وأوضح فهمي أنه سيتم تسليم قطع أراضى الحي الثالث بالمنطقة (A)، من 1 : 30، يوم الخميس 15/3/2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 18/3/2018، والقطع من 61 : 100، يوم الثلاثاء 20/3/2018، وقطع أراضي المنطقة (D)، من 1 : 30، يوم الخميس 22/3/2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 25/3/2018، والقطع من 61 : 106، يوم الثلاثاء 27/3/2018، وقطع أراضي المنطقة (F)، من 1 : 30، يوم الخميس 29/3/2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 1/4/2018، والقطع من 61 : 104، يوم الثلاثاء 3/4/2018، وقطع أراضي المنطقة (E)، من 1 : 30، يوم الخميس 5/4/2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 8/4/2018، والقطع من 61 : 106، يوم الثلاثاء 10/4/2018، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الخميس 12/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الثالث.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى الحي الرابع بالمنطقة (B)، من 1 : 45، يوم الأحد 15/4/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الثلاثاء 17/4/2018، والقطع من 91 : 135، يوم الخميس 19/4/2018، والقطع من 136 : 180، يوم الأحد 22/4/2018، والقطع من 181 : 225، يوم الثلاثاء 24/4/2018، والقطع من 226 : 252، يوم الخميس 26/4/2018، وقطع أراضي المنطقة (A)، من 1 : 45، يوم الأحد 29/4/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 3/5/2018، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 6/5/2018، والقطع من 136 : 180، يوم الثلاثاء 8/5/2018، والقطع من 181 : 225، يوم الخميس 10/5/2018، والقطع من 226 : 279، يوم الأحد 13/5/2018، موضحاً أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 15/5/2018، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الرابع.
وأكد أنه سيتم تسليم قطع أراضى الحي السابع بالمنطقة (I)، من 1 : 45، يوم الخميس 28/9/2017، والقطع من 46 : 96، يوم الثلاثاء 3/10/2017، وقطع أراضي المنطقة (D)، من 1 : 45، يوم الأربعاء 4/10/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 8/10/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الثلاثاء 10/10/2017، والقطع من 136 : 180، يوم الخميس 12/10/2017، والقطع من 181 : 225، يوم الأحد 15/10/2017، والقطع من 226 : 263، يوم الثلاثاء 17/10/2017، وقطع أراضي المنطقة (F)، من 1 : 45، يوم الخميس 14/12/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 17/12/2017، والقطع من 91 : 130، يوم الثلاثاء 19/12/2017، وقطع أراضي المنطقة (C)، من 1 : 45، يوم الخميس 21/12/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 24/12/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الثلاثاء 26/12/2017، والقطع من 136 : 158، يوم الخميس 28/12/2017، وقطع أراضي المنطقة (E)، من 1 : 45، يوم الأحد 31/12/2017، والقطع من 46 : 90 يوم الثلاثاء 2/1/2018، والقطع من 91 : 142، يوم الخميس 4/1/2018، وقطع أراضي المنطقة (G)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 9/1/2018، والقطع من 46 : 84، يوم الخميس 11/1/2018، وقطع أراضي المنطقة (H)، من 1 : 45، يوم الأحد 14/1/2018، والقطع من 46 : 84، يوم الثلاثاء 16/1/2018، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الخميس 18/1/2018، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي السابع.
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