الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 34 درجة

حالة الطقس

أونا



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائة الخفيفة صباحاً على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



ودرجات الحرارة فى القاهرة 25 34،الإسكندرية 26 30،مطروح 24 30، بورسعيد 26 30، دمياط 24 30، بلطيم 24 30، الإسماعيلية 22 35، السويس 23 35.