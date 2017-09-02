إنشاء مصنع للأحذية الرياضية باستثمارات 50 مليون دولار

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طارق قابيل : يوجه إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية



المال - خاص :



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة مصرية تعتزم إنشاء مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج الأحذية الرياضية باستثمارات مبدئية 50 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة في عمليات الإنشاء والتعاقد على ماكينات الإنتاج على أن يبدأ الإنتاج منتصف العام المقبل .



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس، عزيز قسيس، رئيس مجلس إدارة شركة "منترا " للصناعة والتجارة و هاني قسيس، العضو المنتدب للشركة وبحضور المهندس عمر الساهي، مدير عام شركة سوق - أمازون مصر، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية، وتوجهاتها التوسعية وكذا المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة إنشاؤها بالسوق المصرية.



وقال الوزير إن هذا المشروع الجديد سيوجه معظم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأحذية الرياضية، خاصة وأن حجم الإنتاج الحالي لا يتعدى 15% من إجمالي احتياجاتها ويتم استيراد 85% من الخارج، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يحقق مستهدفات إستراتيجية الوزارة الرامية إلى إحلال المنتجات المحلية بدلا من مثيلتها المستوردة.



وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمستثمرين في المجال الصناعي لتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة، سواء من خلال إتاحة الأراضي أو تقديم خدمات الدعم الفني واللوجستى، لافتا في هذا الصدد إلى استعداد الوزارة لتلبية احتياجات الشركة من الأراضي، خاصة وأن الشركة تستهدف إنشاء عدد من المراكز اللوجستية لتوزيع منتجاتها في مختلف أنحاء الجمهورية.



ومن جانبه أوضح هاني قسيس أن شركته تعمل حاليا على تعزيز عمليات التكامل الصناعي لتوفير احتياجات السوق المحلية من الأدوات المكتبية و الأدوات المنزلية المعدنية والبلاستيكية، مشيراً إلى أن الشركة تركز على صناعات إحلال الواردات بالسوق المحلية والتصدير لعدد كبير من الأسواق العالمية .



وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بفتح قنوات للتعاون مع شركة سوق - أمازون للتسويق الإلكتروني بهدف تسهيل وصول منتجات الشركة لجميع محافظات الجمهورية ومختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الشركة ستتيح ما يزيد عن 600 منتج على المواقع الإلكترونية لشركة سوق –أمازون.



وأشار المهندس عمر الساهي إلى أن الشركة تعمل حاليا على تفعيل قنوات التواصل مع جميع محافظات الجمهورية ومن خلال المواقع الإلكترونية للشركة و 16 مخزنا للتوزيع تغطى جميع المحافظات، لافتاً إلى أن الشركة لديها شبكة للتواصل الفعال مع المستهلكين، وتعمل كأداة ترويجية وتسويقية تربط المنتج بالمستهلك.

