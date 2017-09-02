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استثمار
شركة أمريكية ترغب ضخ استثمارات جديدة بمصر
السبت 02 سبتمبر 2017 10:03 ص
سحر نصر
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سحر نصر
المال - خاص :
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوتز جودرجان، المدير الإدارى فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "أرتشر دانيلز ميدلاند" الأمريكية المتخصصة في الصناعات الغذائية، ومايكل ميشيلسن، مدير عمليات تطوير الأعمال للشركة فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وناقش الجانبان، ضخ استثمارات جديدة للشركة فى مصر، حيث أكد مسئولا الشركة أنهما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد يرغبون جديا بالاستثمار مباشرة في السوق المصرية، وتأسيس فرع لشركتهم بمصر لأنها من أهم الأسواق الصاعدة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية، و ذلك كخطوة أولى تؤدي إلى إنشاء الشركة مصانع للصناعات الغذائية بمصر.
وأكدت الوزيرة، دعمها الكامل للمستثمرين وحرصها على جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية للسوق المصرية، موضحة أن الوزارة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات الأمريكية فى مصر، كما أنها ترحب بمختلف المستثمرين وتعمل على إقرار حزمة من التشريعات من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
وأشارت إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا، وتطلع مصر لتعزيزها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات، ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
و أكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل بالتنسيق مع باقى الوزارات على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب فى جميع القطاعات والمحافظات، وسوف تشمل أيضا فرص إقامة المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد مسئولا الشركة الأمريكية، بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها مصر وما ساهمت به فى تعزيز بيئة الأعمال وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.
سحر نصر
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