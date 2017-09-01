كيليني يغيب عن مواجهة أسبانيا الحاسمة

استُبعد المدافع جيورجيو كيليني، اليوم الجمعة، من تشكيلة إيطاليا بعد إصابته في الكاحل خلال التدريب ليترك فريقه في أزمة قبل يوم واحد من مواجهة حاسمة أمام أسبانيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.





وقال الاتحاد الإيطالي للعبة إن مدافع يوفنتوس في طريقه للعودة إلى تورينو؛ للخضوع للعلاج من خلال الفريق الطبي للنادي، وإنه سيغيب عن مواجهتي أسبانيا في مدريد، غدًا السبت.





وتتقاسم أسبانيا وإيطاليا صدارة المجموعة السابعة، ولكل منهما 16 نقطة مع تبقّي 4 مباريات على نهاية التصفيات، حيث فازا في كل المباريات باستثناء تعادلهما 1/1 في تورينو، أكتوبر الماضي، لكن أسبانيا في الصدارة بفارق الأهداف.





وغاب كيليني أيضًا عن مواجهة أسبانيا الأخيرة بسبب الإصابة. ومن المتوقع أن يحل محله زميله في يوفنتوس دانييلي روغاني.





وقال سيرجيو راموس، قائد أسبانيا، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن “إيطاليا فريق كبير ليس فقط في الدفاع. رغم شهرتها دائمًا بالدفاع القوي صعب الاختراق فإنها أيضًا تمتلك قدرة هجومية كبيرة”.





وأضاف: "مباراة الغد مهمة، نلعب من أجل حقنا في التأهل لكأس العالم ونخوض المباراة على ملعبنا في سانتياغو برنابيو وهو استاد مهيب وأثق في أننا سنحصل على الكثير من المساندة الجماهيرية".



