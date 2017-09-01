وزير النقل يتابع انتظام القطارات والمترو والموانئ

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محمود محسن:



تابع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، انتظام حركة خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق والموانئ البحرية، والنقل النهري اليوم الجمعة، وذلك من خلال تقارير غرفة العمليات والأزمات بالوزارة.



كما تواصل وزير النقل مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة للاطمئنان على سير العمل، وتقديم خدمة مميزة للجمهور، ففي قطاع السكك الحديدية اطمئن الوزير على سير العمل وانتظام حركة تشغيل القطارات، وعلى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة 147، وعلى الأرقام "0225753555- 01274422925".



كما تابع انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق، وقد شهدت الحركة انتظامًا في الخطوط الثلاثة، ومتابعة دقيقة من قيادات ومسئولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولى المرفق على خطوط المترو، واستمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن 16048.



كذلك تابع الوزير انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، وعدم وجود حوادث مرورية.



كما شهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، انتظامًا في حركة الملاحة، ووجه وزير النقل، برفع درجة الاستعداد القصوى بالموانىء التابعة للوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع شرطة الموانئ وجهات الاختصاص التأميني.



وبحث الوزير مع رئيس هيئة النقل النهرى وشرطة المسطحات المائية، إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية خلال أيام عيد الأضحى .



وشدد على تأمين المراسى النيلية، وعلى استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية والاستمرار فى فحص كل المراكب النيلية التى تنقل ركابا، والتأكد من توفر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها.. وكذلك منع أى مركب نيلى من العمل قبل توفر اشتراطات الأمان، بجانب مراجعة التراخيص والتأكيد على مطابقة التراخيص للوحدات.



كما قررت هيئة النقل النهرى إعلان حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بين مفتشى الملاحة النهرية، تزامنًا مع الإقبال الكبير على استقلال المراكب النيلية، إذ تم إلغاء إجازات مفتشى النقل النهرى طوال أيام العيد لمراقبة حركة المراكب النيلية، وحضور مفتشى الملاحة النهرية على مستوى المراسى النهرية أيام العيد لمتابعة مدى التزام المراكب النيلية بشروط التراخیص والحمولات المقررة لكل مركب والالتزام بإجراءات السلامة.