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رياضة
بعثة منتخب مصر تغادر مطار عنتيبي إلى برج العرب
الجمعة 01 سبتمبر 2017 02:39 ص
الأرجنتنيى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم
أخر الأخبار
الأرجنتنيى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم
علي المصري:
غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار "عنتيبي" بالعاصمة الأوغندية "كمبالا"، في الحادية عشرة مساء اليوم، متجهة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، عقب الهزيمة من أوغندا بهدف نظيف، في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.
وتتوجه الطائرة الخاصة، إلى مطار برج العرب، للدخول في معسكر مغلق، حتى موعد مباراة الجولة الرابعة، يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب، والتي لا بديل فيها سوى الفوز من أجل مواصلة حلم التأهل لكأس العالم، بعد غياب 28 عاما.
رياضة
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