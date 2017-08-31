الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين بعيد الأضحى

عبد الفتاح السيسى

خاص:



تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدم خلاله التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأعرب الملك عن شكره للرئيس السيسي على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

