رسميًّا.. مبابي يلحق نيمار

أكد موناكو، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، إعارة المهاجم الشاب كيليان مبابي، لموسم واحد إلى باريس سان جيرمان، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.





من جهته أوضح سان جيرمان، على موقعه في شبكة الإنترنت: "تتضمن الإعارة خيار شراء اللاعب منذ الموسم الحالي بعقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2022".





وكانت وسائل إعلامية عدة قد أكدت أن خيار شراء اللاعب يساوي 180 مليون يورو متضمنة المكافآت، ما يجعل ابن الثامنة عشرة ثاني أغلى لاعب في العالم في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار.



