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رياضة
سوريا تهزم قطر وتحرمها من التأهل لمونديال روسيا
الخميس 31 أغسطس 2017 04:20 م
سوريا تهزم قطر وتحرمها من التأهل لمونديال روسيا
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سوريا تهزم قطر وتحرمها من التأهل لمونديال روسيا
سكاي نيوز عربية
عزز منتخب سوريا لكرة القدم أمله ببلوغ الملحق الآسيوي، إثر فوزه على نظيره القطري 3-1 اليوم في كامبونغ كروبونغ الماليزية في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.
وسجل عمر خريبين في الدقيقتين 7 و55 ومحمود المواس (90+5) أهداف سوريا، وعلي أسد في الدقيقة (35) هدف قطر.
ورفعت سوريا رصيدها إلى 12 نقطة وتقدمت إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أوزبكستان التي سقطت أمام الصين 0-1.
وتعادلت إيران (21 نقطة) التي انتزعت البطاقة الأولى، مع مضيفتها كوريا الجنوبية الثانية (14) سلبا.
ودخلت الصين على خط المنافسة على الملحق الآسيوي بعدما رفعت رصيدها إلى9 نقاط، في حين خرجت قطر نهائيا بعدما وقف رصيدها عند 7 نقاط.
وفي الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل، تلعب إيران مع سوريا، وأوزبكستان مع كوريا الجنوبية، وقطر مع الصين.
سوريا
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