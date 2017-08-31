أضخم كويكب يقترب من الأرض خلال ساعات

كويكب

سكاي نيوز عربية



ينتظر العالم على أحر من الجمر قدوم يوم الجمعة من أجل معرفة ما سيحدث، عند مرور كويكب ضخم يبلغ طوله من 15 إلى 30 مترا بشكل قريب جدا من الأرض.



وذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني أن الكويكب سيقوم بـ"لقاء قريب" نسبيا مع الأرض يوم 1 سبتمبر.



وكشف المصدر ذاته أن الكويكب الذي أطلق عليه اسم "فلورنس" سيمر على مسافة 4.4 أميال فقط من الأرض، أي ما يعادل 18 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.



وهذا الكويكب هو الأضحم الذي يمر قرب الأرض منذ بدأت ناسا تسجيل بياناتها، وهو أقرب كويكب بهذا الحجم يمر قرب كوكبنا، مما يتيح للعلماء فرصة لا مثيل لها من أجل رصده ودراسته.



وقال ديلتف كوشمي من وكالة الفضاء الأوروبية إن الكويكب لن يصطدم "حتما" بكوكب الأرض، بالرغم من أنه كبير بما فيه الكفاية لإنهاء الحياة.





