قادة الجيوش يضعون أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

إكليل الزهور

بدور إبراهيم



أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



حيث قام اللواء أح خالد مجاور قائد الجيش الثاني الميداني يرافقة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.



وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى قام اللواء أح محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه اللواء احمد محمد حامد محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.



وفى المنطقة المركزية العسكرية قام اللواء أح ايمن عبد الحميد عامر قائد المنطقه يرافقة المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.



وقام اللواء أح شريف فهمى بشارة قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية.



وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام اللواء أح على عادل عشماوى قائد المنطقه يرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .



وقام اللواء أح شريف سيف الدين حسين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه مدير الامن بوضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.