بقالو التموين: سعر السكر لم يعدل على الماكينات

ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين

نادي: شركات التكنولوجيا فى إجازة العيد



محمد مجدي



أكد ماجد نادى المتحدث باسم النقابة العامة لبقالى التموين، أن سعر كيلو السكر على بطاقات التموين لم يتم تعديله حتى تلك اللحظة وهو 10 جنيهات.



وقال نادى فى تصريح للمال إنه لم يتم حتى الآن استلام منشور رسمى من وزارة التموين بتعديل سعر السكر ليصبح 9.5 جنيه على البطاقة التموينية.



وأضاف نادى أنه سيتم صرف السكر لحاملى البطاقات التموينية على سعر 10 جنيهات فى حالة عدم تعديله على ماكينات صرف السلع والمسئولة عنها شركات التكونولوجيا.



وأوضح نادى أن مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة الجملة، بالاضافة الى شركات التكنولوجيا فى اجازة العيد، مشيرا إلى ان تعديل السعر يجب أن يتم من خلال شركات التكنولوجيا.



وقد أعلن اليوم الخميس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان صحفى، عن تخفيض أسعار السكر بمقدار ٥٠٠ جنيه فى الطن ليباع الكيلو للمستهلك النهائى بسعر ٩.٥٠ جنيه فى الاسواق، على ان يبدأ التنفيذ من غد الجمعة اول سبتمبر، والذى يتواكب مع اول ايّام عيد الاضحى المبارك.



وقرر المصيلحى أيضا تعديل اسعار السكر الذى يصرف مقابل الدعم التموينى ليصبح سعر الكيلو 9.50 جنيه أيضا بدلا من 10، هذا التخفيض الثانى على التوالى منذ شهر رمضان الماضى ويأتى بسبب وفرة المخزون الذى يتجاوز المليون طن ويكفى الاستهلاك الى ما بعد بدء موسم انتاج السكر من القصب فى يناير القادم.



وأصدر وزير التموين قراراً بتخفيض أسعار التسليمات للتجار والموزعين ليباع الطن بسعر 8500 جنيه بدلا من 9000 جنيه ويباع فى عبوات زنة 50 كيلو، والزم القرار المصانع المنتجة بتحويل مبلغ 500 جنيه عن كل طن يباع لصالح صندوق موازنة الأسعار.



كما منح القرار الفرصة كاملة للمصانع المنتجة بتسويق السكر للشركات الصناعية مقابل تحويل 500 جنيه عن كل طن لصالح صندوق موازنة الاسعار أيضاً.



فيما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من إستيراد كامل الفجوة مابين الانتاج والاستهلاك لتوفير الاحتياجات مؤكدا إستلام 500 الف طن سكر خام مستورد خلال الفترة القادمة تمثل باقى التعاقدات لسد الفجوة.



وأعلن المصيلحى نجاح السياسات الحكومية فى ضبط سوق تداول السكر والسيطرة على الاسعار ودفعها للتراجع للمرة الثانية على التوالى وهذا ساند خطط الحكومة الرامية لكبح جماح التضخم خلال الفترة الحالية والمستقبلية.







