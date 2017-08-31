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رياضة
التشكيل النهائى لمنتخب مصر أمام أوغندا
الخميس 31 أغسطس 2017 02:22 م
المنتخب المصري 001
أخر الأخبار
المنتخب المصري 001
أونا
أعلن هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، التشكيل الذى يخوض به الفراعنة مباراة أوغندا، بعد قليل، فى تصفيات المونديال.
ويضم تشكيل منتخب مصر كلاً من: عصام الحضرى ومحمد عبد الشافى وأحمد حجازى ورامى ربيعة وأحمد فتحي ومحمد النني وطارق حامد ومحمد صلاح وتريزيجيه وعبدالله السعيد ومحمود كهربا.
فيما تم استبعاد الثنائى حسام حسن ومحمد فتحى من القائمة، على أن يجلس بقية اللاعبين على دكة البدلاء.
رياضة
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