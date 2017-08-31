استقرار أسعار الأخشاب خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق :
استقرت أسعار الخشب خلال شهر أغسطس الحالى مقارنة بشهر يوليو الماضى، وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق .
وفيما يلى جدول يوضح تغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016 :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
أغسطس
يوليو
84.8%
0%
3300
6100
م3
خشب سويدى موسكى فلندى
61.4%
0 %
6318
10200
خشب رزان مبخر رومانى أطوال
78.7%
235
420
اللوح 244*122
خشب كونتر مضغوط 16مم
76.9 %
260
460
اللوح 244*122 سم
خشب كونتر مضغوط 18 مم
75%
80
140
خشب أبلاكاج 4 مم
أرضيات خشبية
33.3%
120
160
م2
ألواح قشرة قرو أو زان سمك 8 مم
جدول من إعداد "المال"