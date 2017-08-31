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17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
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17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
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17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الأخشاب خلال أغسطس

الخشب الآرو
الخشب الآرو
الخشب الآرو

رضوى عبد الرازق :

 استقرت أسعار الخشب خلال شهر أغسطس الحالى مقارنة بشهر يوليو الماضى، وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق .

وفيما يلى جدول يوضح تغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016 :


الأخشاب 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

أغسطس

أغسطس

يوليو

84.8%

0%

3300

6100

6100

م3

خشب سويدى موسكى فلندى

61.4%

0 %

6318

10200

10200

م3

خشب رزان مبخر رومانى أطوال

78.7%

0%

235

420

420

اللوح 244*122

خشب كونتر مضغوط 16مم

76.9 %

0 %

260

460

460

اللوح 244*122 سم

خشب كونتر مضغوط 18 مم

75%

0 %

80

140

140

اللوح 244*122 سم

خشب أبلاكاج 4 مم

 

أرضيات خشبية

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

أغسطس

أغسطس

يوليو

33.3%

0%

120

160

160

م2

ألواح قشرة قرو أو زان سمك 8 مم

جدول من إعداد "المال"

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