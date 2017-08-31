القصراوى تستقبل عيد الأضحى بزيادة أسعار جاك

القصراوى تعتزم طرح الشكل الجديد من جاك S3

أحمد شوقى



قبيل يوم واحد فقط من استقبال عيد الأضحى أعلنت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع "القصراوي" وكيل جاك عن رفع أسعار العلامة الصينية بمبالغ تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه.



وارتفعت أسعار جاك S3 بواقع 4 آلاف جنيه لتصل إلى أسعار الفئة الأولى من السيارة إلى 246 ألف جنيه والثانية 263 ألف جنيه والثالثة 273 ألف؛ وفق القائمة السعرية التى أرسلها الوكيل إلى شبكة موزعيه أمس الأربعاء ليتم العمل بها اعتبارًا من غد الموافق 1 سبتمبر.



وقام الوكيل خلال الأسابيع القليلة الماضية بطرح الشكل الجديد من جاك S3 والذى شهد تعديلات جوهرية فى الشكل الخارجى والتصميمات الداخلية.؛ فقد شملت التعديلات تصميم المصابيح الخلفية والأمامية وشبكة النيكل الأمامية وباب الشنطة والإكصدام الخلفى (حلية الشكمان.. إلخ) فضلا عن إضافة إريال راديو، وتغيير تصميم لوجو جاك الموضوع خلف السيارة؛ الذى أصبح يحمل اسم العلامة التجارية Jac، والجنوط وعتب السيارة كما أدخلت جاك تصميمًا مختلفًا تمامًا لتابلوه الشكل الجديد من S3 وتغييرات فى منافذ خروج الهواء من تكييف السيارة وتصميم العداد والشاشة واللوجو المثبت على عجلة القيادة.



أما جاك S2 فارتفعت أسعارها بواقع 5 آلاف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 209 ألف جنيه والأعلى إلى 224 ألف جنيه. وقد قامت الشركة مؤخرا بطرح موديل 2018 من السيارة؛ لتعتبر جاك بذلك من بين العلامات التجارية النادرة التى أقدمت على طرح موديل العام الجميع لطرازاتها المتداولة محليا.