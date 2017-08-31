الخضراوات تواصل الصعود لزيادة معدلات السحب من الأسواق

الخضراوات والفواكه

الصاوى أحمد



تواصل أسعار الخضراوات ارتفاعاتها في الوقت الراهن بسبب زيادة معدلات الطلب علي الشراء من الأسواق مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قفزت المبيعات في التجزئة لتصل لـ 80٪ مقارنة بالايام الماضية التي كانت المعدلات لا تزيد فيها على 40٪ وفقا لتجار في محافظة الجيزة.



وأكد التجار أن أسعار الطماطم تتراوح بين 7 و10 جنيهات للكيلو،- اليوم الخميس -والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات للكيلو ،وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيها.



وأوضحوا أن سعر البصل 4 جنيهات للكيلو، والخيار 7 والثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو،والبروكلي 10 جنيهات، والباذنجان 7 أيضا، والملوخية 6 جنيهات.



وأشاروا إلى أن الفاصوليا الخضراء تراوحت من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو،والفلفل الألوان 10 إلى 15 جنيهًا،و الفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو،سعر البامية 15 جنيهًا،والكوسة 10 جنيهات.

