دراسة كندية تنصح بتناول المزيد من الدهون وتقليل النشويات

تناول الدهون والنشويات

خالد بدر الدين



اكتشفت دراسة جديدة قامت بها جامعة مكماستر في أونتاريو بكندا على أكثر من 135 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 35 و70 عاما في 18 دولة من عام 2003 إلى 2013، أن احتمال وفاة من يستهلكون الكم الأكبر من الدهون من أي نوع خلال الدراسة أقل بنسبة حوالى 23% عن الذين يتناولون أقل كمية من الدهون.



وحصل الباحثون على بيانات غذائية ومعلومات أخرى من المشاركين فى هذه الدراسة لحوالى 7 سنوات وتوصلوا إلى أنه ربما يجب تغيير التوجيهات الإرشادية العالمية للحمية الغذائية بما يسمح للناس بتناول المزيد من الدهون وتقليل النشويات وفي بعض الحالات يمكن أيضا خفض كميات الفواكه والخضراوات.



وذكرت وكالة رويترز أنه خلال فترة الدراسة اكتشف الباحثون تراجع معدلات الوفيات عندما يكون حوالى 35 % من السعرات الحرارية مصدرها الدهون وهذا يعنى إنه من الممكن تخفيف القيود على الدهون.



ومع ذلك ترى د. مهشيد دهقان من جامعة مكماستر في أونتاريو بكندا إنه من الأفضل الاعتدال فى تناول كميات الدهون والنشويات مع التركيز على كميات النشويات التي يتناولها الناس حيث وجدت أن معدل الوفيات يتراجع عندما يكون حوالى 60 % من السعرات مصدرها النشويات.



وتنصح منظمة الصحة العالمية حاليا بالحصول على أكثر من 30 % من الطاقة من الدهون وتجنب الدهون المشبعة الموجودة في أشياء مثل المنتجات الحيوانية وإن كانت هذه التوصيات تعتمد على بيانات من دول فى أمريكا الشمالية وأوروبا.



وأكدت د. مهشيد دهقان وزملاؤها في بحث نشرته دورية لانسيت على الإنترنت أن أمراض القلب والأوعية الدموية وباء عالمي وإن 80 % من المصابين بها يعيشون في دول منخفضة ومتوسطة الدخل وأن فوائد تناول الفواكه والخضروات ليست بلا حدود.



وتقول فيكتوريا ميلر التي شاركت في وضع الدراسة وهي من جامعة مكماستر أيضا إن توجيهات منظمة الصحة العالمية الإرشادية تقترح الحصول على 5 حصص من الفواكه والخضراوات أو البقوليات يوميا وأن خطر الموت كان في أدنى مستوياته بين من يتناولون ما بين 3 – 4 حصص وأن من يتجاوزون هذا الكم لا يحصلون على فوائد إضافية تذكر ولكن هذا لا يعنى أنه ينبغي تقليل الحصص اليومية الموصى بها من الفواكه والخضروات والبقوليات.



