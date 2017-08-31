نويبع يستقبل 2070 راكبا و 79 شاحنة

ميناء نويبع

نادية صابر:



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،اليوم الخميس، بأن ميناء نويبع يستعد اليوم، لاستقبال السفينتين "سينا" و "برنسيسة" و على متنهما 948 راكبا و 9 برادات و 4 تريلات و 63 سيارة و 4 باصات جيت .



وكان قد استقبل أمس السفينتين "سينا" و "برنسيسة" و على متنهما 923 راكبا و 7 برادات و 18 تريلا و 65 سيارة و 2 باص جيت، فيما غادرت السفينتان "سينا" و "برنسيسة" و على متنهما 199 راكبا و 23 برادا و 18 تريلاو 27 سيارة و 2 باص جيت .