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عقـــارات
مهلة للأراضى السكنية الصغيرة حتى يناير لتشطيب الواجهات
الخميس 31 أغسطس 2017 11:41 ص
المجتمعات العمرانية
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المجتمعات العمرانية
بدور إبراهيم
صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، بأن مجلس إدارة الهيئة قرر منح مهلة حتى 10/1/2018 للمواطنين المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة، والتي تم التنفيذ عليها بدءاً من دور أرضي وحتى كامل الهيكل الخرساني، وذلك للانتهاء من تشطيب الواجهة، على أن يضم المبنى وحدة سكنية صالحة للسكن.
وأضاف المهندس طارق السباعى: يتم الالتزام بالشروط التالية: سداد كل المستحقات المالية حتى تاريخه، وصدور شهادة صلاحية للمبنى، مع التنازل عن أي دعاوي قضائية مرفوعة ضد الأجهزة أو الهيئة، موضحاً أنه بمجرد انتهاء هذه المهلة تطبق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 84 بتاريخ 6/5/2015 لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.
هيئة المجتمعات العمرانية
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