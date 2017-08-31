سحب 62562 كراسة شروط حجز بمشروع سكن مصر

طوابير على سكن مصر

بدور إبراهيم



صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم حتى أمس الأول سحب 62562 كراسة شروط حجز وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، الذى تطرحه الوزارة حاليا.



وقال المهندس طارق السباعى: تم طرح حجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة).



وأضاف: تتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو فى مشروع "دار مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.



وبشأن أسلوب الحجز والتخصيص بالقرعة العلنية، أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إلى أنه يتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز ابتداءً من يوم الأحد 10/9/2017 وحتي يوم الخميس 5/10/2017 لدي فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتي الساعة الخامسة مساءً، ويتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد علي استيفاء وتحديد ما يلي بالاستمارة: اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج / الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم، ولن يلتفت إلي استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقاً للمحدد.



وفيما يتعلق بالشروط المالية، قال: أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بالكراسة، وهي اسعارالدور الأرضي والأخير، أما الأدوار المتكررة من الأول وحتي الرابع العلوي فتضاف نسبة تميز قدرها 5% للسعر المحدد لكل وحدة، ووديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة ويتم سدادها عند التعاقد، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.



وأضاف السباعى: بالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو السداد نقداً، أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – المدينة المراد الحجز بها)، موضحاً أنه في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلي 20% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلي (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية لوحدات كل مدينة وذلك دون إخطار أو إنذار، وفي حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.



وأوضح أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن طبقاً للآتي: 6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولي بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10 آلاف جنيه لكافة المساحات، ويتم سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم 20% + 6 دفعات ربع سنوية + 10% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين، الأول: السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، أما البديل الثاني: السداد علي أقساط ريع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح.



وأضاف: تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئات وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.



وأكد أنه يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقاً بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي سارية المفعول)، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (سارية المفعول)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، والتقدم للحجز شخصياً أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة، وسيتم الإعلان لاحقاً بعد انتهاء فترة التقدم للحجز، عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد اجرائها بكل مدينة في ضوء عدد المتقدمين للحجز، موضحاً أن القرعة تتم يدوياً وعلنياً بحضور مسئولي الهيئة وجهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان وممثلي الجهات الرقابية والمتقدمين للحجز أو من ينوب عنهم من حاضري القرعة، ومندوب عن مجلس أمناء المدينة نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة، ويتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية، وطبقاً لعدد الوحدات المعروضة بكل مدينة، والموضح بجدول بيانات الوحدات بكل مدينة، المدرج بالكراسة، والتخصيص طبقاً لأسلوب القرعة العلنية نهائي ولا يتم التعديل.



وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،: في مدينة القاهرة الجديدة 16808 وحدات، موزعة كالتالي: 3480 وحدة بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و3468 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و608 وحدات بالمحلية الثالثة التجمع الثالث، و1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1344 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و120 وحدة بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و488 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و608 وحدات بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول، و100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية.



وأضاف: في مدينة 6 أكتوبر 14920 وحدة، موزعة كالتالي: 5384 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4624 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و4912 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر، وفي مدينة العبور 3048 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة 2696 وحدة، موزعة كالتالي: 612 وحدة غرب جامعة دمياط، و356 وحدة جنوب الحي الأول، و1728 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة 1296 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة بدر 1232 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس.











