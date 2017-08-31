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اقتصاد وأسواق
إلغاء إجازات حماية الأراضي لرصد أي تعديات بالأضحى
الخميس 31 أغسطس 2017 11:07 ص
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
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الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
الصاوي أحمد:
كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومديريات الزراعة بالمحافظات بإلغاء إجازات مهندسي الحماية بجميع المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى ، والمرور الدائم على الأراضي الزراعية لرصد أي تعدي على الرقعة الزراعية والتعامل معه في الحال.
وشدد "البنا" على عمل نوبتجيات للعاملين بجهاز حماية الأراضي في الوزارة والإدارات والجمعيات الزراعية المختلفة، خلال عطلة عيد الأضحى، ومداومة المرور على الأحواض الزراعية لاكتشاف ورصد جميع حالات التعدي التي تقع على الأراضي الزراعية فور وقوعها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال إزالة تلك التعديات في المهد قبل تفاقمها.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها عصب الاقتصاد القومي، والاعتداء عليها جريمة في حق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون مع المتعديين على الأراضي الزراعية، والمتخاذلين في تنفيذ الإجراءات.
وقال إنه تم عمل غرفة عمليات مركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات، فضلاً عن تخصيص خط ساخن على الرقم 237499385 ، لتلقي البلاغات من المواطنين حول أي تعديات تقع على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة.
وزارة الزراعة
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