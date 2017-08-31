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سيـــاســة
روسيا تحذر من التعامل مع صواريخ كوريا الشمالية عسكريا
الخميس 31 أغسطس 2017 01:54 ص
روسيا
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روسيا
المال- خاص
شدد سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أى خطوات عسكرية فى التعامل مع قضية صواريخ كوريا الشمالية.
وأعلنت الخارجية الروسية أن لافروف ونظيره الأمريكى ريكس تيلرسون بحث خلال اتصال هاتفى تجربة بيونج يانج الصاروخية الأخيرة ، وأكد الطرفان أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا جديدا من قبل كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولى .
وذكر الوزير الروسى أنه لا بديل للبحث عن السبل السياسية الدبلوماسية لتجاوز التوتر قى شبه الجزيرة الكورية.
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