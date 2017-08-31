المبعوث الأممي لليبيا يلتقي رئيس هيئة صياغة الدستور

غسان سلامة

المال- خاص



التقى المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة، برئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد خلال زيارته إلى مدينة بنغازي.



وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عبر صفحتها على «الفيس بوك» إن سلامة أكد لرئيس الهيئة التأسيسية أن «دعم عملية صياغة الدستور عنصر لنهاية المرحلة الانتقالية السياسية» فى ليبيا.



وسبق اجتماع سلامة بعبدالسيد لقاء القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة فى مدينة بنغازي، التى وصلها صباح الأربعاء عبر مطار بنينا الدولى قادمًا من العاصمة طرابلس.



وأضافت البعثة أن سلامة أبلغ المشير حفتر «أن هناك ضرورة لحزمة سياسية للدفع بالعملية السياسية فى ليبيا».