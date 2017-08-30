رئيس الكاميرون يطلق سراح متظاهرين مناهضين للحكومة

بول بيا

المال- خاص



أمر بول بيا رئيس الكاميرون بإطلاق سراح متظاهرين مناهضين للحكومة من الإقليمين الناطقين باللغة الإنجليزية الذين يشكو قاطنوهما من التعرض للتمييز والتهميش.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الأربعاء، أن بيا أعلن أنه سيتم الإفراج عن زعماء المظاهرات من الإقليمين الناطقين باللغة الإنجليزية، من بينهم: "بول آبى آيه، وفليكس نكونجو، وفونتم نيبا".



يشار إلى أنه من بين الأقاليم العشرة فى الكاميرون، هناك ثمانية ناطقة باللغة الفرنسية، واثنان فى الشمال الغربى والجنوب الغربى يتحدث قاطنوهما اللغة الإنجليزية، ويشكو أهالى هذين الإقليمين من تعرضهم للتمييز والتهميش من جانب السلطات الكاميرونية ومحاباة أولئك القاطنين فى الأقاليم الناطقة بالفرنسية.