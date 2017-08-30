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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 639 جنيهًا
الأربعاء 30 أغسطس 2017 09:18 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعًا بنحو 6 جنيهات للجرام، على خلفية انخفاض أسعار الأوقية بنحو 15 دولارًا.
قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 6 جنيهات ليسجل 639 جنيهًا للجرام، مقابل 645 جنيهًا، أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 538 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 ليسجل اليوم 730 جنيهًا للجرام، مقابل 737 جنيهًا أمس، فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 5115 جنيهًا بدلًا من 5160 أمس، وسجلت الأوقية 1308 دولارات، بدلًا من 1323 دولارًا، أمس.
أسعار الذهب
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