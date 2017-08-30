تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 639 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعًا بنحو 6 جنيهات للجرام، على خلفية انخفاض أسعار الأوقية بنحو 15 دولارًا.





قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 6 جنيهات ليسجل 639 جنيهًا للجرام، مقابل 645 جنيهًا، أمس.



