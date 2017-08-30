السيسي يستعرض خطط تطوير محور المحمودية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المال- خاص:



استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خطط تطوير محور المحمودية، بأهمية الاستمرار فى تطوير الخطط الخاصة بتنفيذ المحور بمختلف جوانبها وإعادة عرضها عليه فور الانتهاء منها حتى يمكن البدء فى التنفيذ في أقرب وقت وإنجاز المحور الجديد خلال فترة قصيرة.



وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيسي اليوم مع محافظي وقيادات الإسكندرية والبحيرة.



وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المقترحة لإنشاء محور المحمودية تحت إشراف المنطقة الشمالية العسكرية، والذي سيمتد بطول نحو 21 كيلومترا ليسهم فى تيسير المرور بالمحافظة، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من مياه النيل، والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، كما تم عرض مقترحات تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع، بالإضافة إلى خطط تكوين مجتمعات صناعية جديدة على مسار المحور.



وأكد الرئيس خلال الاجتماع أيضا أهمية أن يتم تنفيذ محور المحمودية بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، وكذا مراعاة إنشاء شبكة صرف أمطار منفصلة عن محطات الصرف الصحى بما يضمن منع ارتفاع مناسيب المياه خلال موسم الأمطار.



وأشار الرئيس إلى أن هذا المشروع يأتي فى إطار خطة تطوير وتحديث البنية التحتية ومرافقها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على توفير مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز جهود الارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.