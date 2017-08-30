الصاوي أحمد





أعلنت شركة أبو قير لإنتاج الأسمدة تضاعف نصيب العامل من الأرباح، جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة أبو قير، الأحد الماضي، حيث وافق مجلس الشركة بالإجماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 1- 15% للنظر في توزيع الأرباح.





وأقر المجلس دعوة الجمعية العادية وغير العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2017 للنظر فى توزيع الأرباح وتعديل بعض مواد النظام الأساسي وتجزئة السهم.



واقترح مجلس إدارة الشركة أن يكون نصيب السهم من الأرباح 10.5 جنيه للسهم الواحد فى العام المالي الماضي، وتضاعفت أرباح العمال مقارنة بالعام السابق عليه.





وحققت أبو قير أرباحًا صافية بنحو 2.2 مليار جنيه خلال العام الماضي.



