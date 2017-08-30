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رياضة
بالصور .. المسابقات تعلن جدول الدوري كاملا باستثناء 4 أسابيع
الأربعاء 30 أغسطس 2017 08:24 م
الأهلي يفوز على المقاولون العرب في الدوري المصري
أخر الأخبار
الأهلي يفوز على المقاولون العرب في الدوري المصري
علي المصري
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس عامر حسين، جدول مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2017_2018، شاملا المواعيد وملاعب المباريات وفترات التوقف.
ورأت لجنة المسابقات إرجاء إعلان مواعيد الأسابيع الأربعة الأخيرة، لحين اتضاح مواقف الفرق المشاركة في المنافسة، لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص من حيث المواعيد.
وكان اتحاد الكرة، قد استقر على يوم الثامن من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الموسم الجديد، على أن ينتهي يوم 22 مايو 2018.
وسيشهد الموسم الجديد ثلاث توقفات فقط الأولى خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل؛ بسبب ارتباط منتخب مصر، بمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وستتوقف فى شهر فبراير 2018، من يوم 4 إلى 14، لمواجهة منتخب مصر أمام نظيره غانا في تصفيات المونديال، وتشهد الفترة من 19 إلى 27 مارس المقبل، توقفًا أيضًا لارتباط المنتخب المصري بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2019.
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