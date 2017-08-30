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أسواق عربية
القاهرة تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط الدوحة
الأربعاء 30 أغسطس 2017 08:06 م
البورصة المصرية 2
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البورصة المصرية 2
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط بقيادة القاهرة فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تعاملات ضعيفة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فى نهاية هذا الأسبوع، واتجاه المستثمرين لجنى الأباح، وهبط مؤشرا بورصتى الدوحة والكويت فقط.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.7% فى بورصة القاهرة ليتجاوز 13416 نقطة، بعد أن كسب، أمس، 1.4% بقيادة سهم شركة جلوبال تليكوم الذى زاد سعره 7.6% ليصل إلى 6.93 جنيه، في أكثف تداول له منذ أوائل يونيو الماضى، بعد أن قالت جلوبال وشركتها الأم فيون إن وحدتهما الباكستانية جاز وقعت اتفاقًا لبيع قطاع الأبراج مقابل حوالى 940 مليون دولار.
وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.7% ليصل إلى 3638 نقطة، وصعد سعر سهم شركة داماك العقارية 3.3% في أكثف تداول له خلال ثلاثة أسابيع، وكذلك مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.3% ليرتفع إلى 1302 نقطة.
وتقدم مؤشرا سوق مال أبو ظبي العام وبورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما ليستقرا عند 4468 نقطة و5053 نقطة على الترتيب، بينما بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك فى السعودية اعتبارًا من اليوم.
وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.7% لينخفض إلى 8801 نقطة للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغط الأداء الضعيف لأسهم البنوك ليسجل أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر يونيو الماضى، بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 6892 نقطة.
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