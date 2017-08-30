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بنـــوك
المركزي يقر العمل بنموذج تمويل الواردات بعد العيد
الأربعاء 30 أغسطس 2017 07:05 م
البنك المركزى 2
أخر الأخبار
البنك المركزى 2
هبة محمد
أصدر البنك المركزي، اليوم، قرارًا ببدء العمل بالنموذج الإلكتروني لتمويل الواردات "نموذج 4" بعد إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 5 سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم الاكتفاء بإصدار النموذج الإلكتروني وتسليم نسخة مطبوعة منه وممهورة بخاتم البنك للعميل وإيقاف الإصدار المتوازي للنموذج بصورتيه الورقية والإلكترونية.
ولفت إلى أنه أصدر في 5 يونيو الماضي كتابًا خاصًّا بضرورة التزام البنوك بأن يكون سداد قيمة الواردات التي تُجاوز قيمتها ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية (بدلًا من 5 آلاف دولار) بأي من طرق الدفع المتعارف عليها، وما تضمنه الخطاب سالف الذكر من أن البنك المركزي بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بصدد الانتهاء من تحويل نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" من نموذج ورقي إلى نموذج إلكتروني، ومن ثم التوقف تمامًا عن إصدار النموذج الورقي، وكذلك الكتاب المؤرخ 2 يوليو الماضي المتضمن التزام البنوك بإصدار نموذج تمويل الواردات آليات ومنح فترة توفيق أوضاع للتطبيق لمدة 3 أشهر من تاريخ قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 835 لعام 2017 الصادر بتاريخ 30 مايو الماضي.
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