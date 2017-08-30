متوسط بيع الدولار بالبنوك يتراجع 5 قروش إلى 17.70 جنيه

قال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، إن متوسط الدولار بالبنوك تراجع 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع الحالي ليحقق 17.7096 جنيه للبيع، و17.6096 جنيه للشراء، مقابل 17.7615 جنيه، و17.6653 جنيه للبيع والشراء على الترتيب خلال تعاملات الأحد الماضي.





يأتي ذلك بعد انخفاض سعر الدولار بداية تعاملات اليوم في عدد من البنوك الكبرى، منها بنك مصر ليسجل 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.63 للشراء، و17.73 للبيع.





وفى بنك HSBC وصل الدولار إلى 17.60 للشراء، و17.70 للبيع، كما سجل لدى البنك العربي الإفريقي 17.62 للشراء، و17.72 جنيه للبيع.





وعرض البنك التجاري الدولي شراء الدولار عند 17.60 جنيه، و17.70 للبيع، وسجل السعر لدى بنك قطر الوطني 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.



