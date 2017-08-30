5 طرق للوقاية من النقرس وزيادة الدهون

مرض النقرس

* الأطعمة الحيوانية والمشروبات الغازيه والكحولية.. أهم الأسباب

* تحذيرات من تناول أمعاء الحيوانات وبعض المأكولات البحرية

* توصيات بالحفاظ على الوزن المثالي.. ممارسة الرياضة.. تجنب الأطعمة السُكريّة الزائدة

* نسب الإصابة بالمرض في تزايد مستمر.. الرجال الأكبر من 40 عاما الأكثر عرضة



ياسمين فواز



كشف تقرير طبي حديث عن عدة طرق للوقاية من ارتفاع الدهون بالدم وأيضا من مرض "النّقرس"، يأتي ذلك في إطار خطتها للارتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمة صحية هدفها توعية المواطنين للوقاية والعلاج من بعض الأمراض التي تتواجد بنسب مرتفعة فى السنوات الأخيرة.



ويهدف التقرير إلى توعية المصريين حول الفحوص المبكرة والسلوك الوقائي لدى أكبر عدد ممكن من المواطنين، ومن ثم تحقيق الهدف الأمثل في الوقاية من ارتفاع نسبة الدهون بالدم ومن مرض "النقرس" خلال موسم الأضحى.



من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة نصرت رئيس مجلس إدارة معامل البرج وأستاذ علم المناعة الإكلينيكية بمعهد الأورام جامعة القاهرة أنه يجب الحذر من التناول الزائد للحوم خلال موسم الأعياد، لما قد تسببه من تراكم للدهون في الجسم وزيادة نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وأيضا زيادة حمض البوليك الذي قد ينتج عنه ظهور بعض أعراض مرض "النّقرس".



وأوضح تقرير البرج أن الدهون من العناصر الغذائية الرئيسية والضرورية للجسـم ويوجد عدة أنواع منها الكوليسترول بأنواعه والدهون الثلاثية والأحماض الدهنية وغيرها وقد تؤدى زيادة الدهون إلى ترسب في جدار الأوعية الدموية، مما يؤدى إلى تصلب الشرايين وحدوث ارتفاع في ضغط الدم والذبحة الصدرية والجلطات الدموية والجلطات الدماغية.



بالإضافة إلى أنه لا توجد أعراض مباشرة لارتفاع نسبة الدهون في الدم، ويتم اكتشافها أثناء عمل التحاليل الطبية، حيث يوجد الدهون الثلاثية الكوليسترول الضار والكوليسترول النافع وتؤثر النسب بينهم على الترسيب فى الشرايين لذلك ينصح بإجراء مجموعة تحاليل الدهون الكاملة.



ووفقا للإحصائيات معامل البرج أكثر من 160 ألف مريض تقريبا قاموا بإجراء تحاليل الدهون في العديد من فروعها خلال 2017, منهم 65% لديهم نسب دهون غير طبيعيه بالدم.



جدير بالذكر أن أسباب ارتفاع نسبة الدهون في الدم هو النظام الغذائي غير المتوازن، حيث يوجد الكوليستيرول بنسبة عالية في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والبيض والجبن والدهون الحيوانية، وأيضا قلة النشاط وعدم القيام بالتمارين الرياضية بصفة دورية إلى جانب بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط والسمنة ومرض السكري.



أما عن ماهية "النّقرس" أوضح التقرير أنه مرض يصيب المفاصل ينتج عن خلل في نسب أحماض الجسم "حمض البوليك" وقد ينتج عنه العديد من المضاعفات أبرزها الإصابة بأحد نوعيه النّقرس الحادّ أو المُزمن، بالإضافة إلى تكوُّن حصىً في الكِلى، وكذلك تجمُّعات موضعيّة للأحماض في الجلد وبعض الأنسجة الأُخرى.



تشير الدراسات أن نسبة الإصابة بمرض" النّقرس" في تزايد مستمر، إذ بلغت نسبة الإصابة حوالي 6 ملايين فرد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها, كما أنّ المرض نفسه من أكثر أسباب الإصابة بمرض المفاصل الالتهابيّ عند الرّجال الأكبر من 40 عاما.



تابع التقرير "من أهم أعراض مرض النقرس الإحساس بآلام حادة ناتجه عن التهاب داخل المفصل قد يستمر لمدة أيام أو أسابيع مع إمكانات حدوثه في القدم أو الكاحل أو الركبو، إضافة إلى علامات طفح جلدي على المفصل المُصاب، وكذلك قد يُحدث تقشرات في الجلد وصعوبة في الحركة".



فيما لخص تقرير "البرج" أهم أسباب مرض النّقرس في عدة نقاط أهمها تناول اللّحوم الحمراء والمأكولات البحريّة والمشروبات الكحوليّة والغازية بكميّات كبيرة إلى جانب أنواع الأدوية المُستخدَمة لعلاج أمراض ضغط الدّم ومشاكل القلب.



وفيما يتعلق بطرق الوقاية من ارتفاع الدهون يجب تغيير نظام الحياة اليومي وذلك بالقيام بالتمارين الرياضية بصفة دورية والإقلال من تناول المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول مثل اللحوم وصفار البيض والألبان والاعتماد على الزيوت النباتية الخالية من الكوليسترول- عدم التدخين وعلاج مرض السكري (إن وجد) وكذلك ضغط الدم وفى حالة عدم الاستجابة لهذه العوامل واستمرار ارتفاع الدهون في الدم يحتاج المريض إلى تناول الأدوية المخفضة للدهون باستشارة طبيب متخصص والمتابعة الدورية بإجراء تحاليل مجموعة الدهون الكاملة وحمض البوليك فى الدم.